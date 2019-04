Ex-Lehrerin „pflanzt“ Gericht seit fast 3 Jahren

„Rechnung“ an Richter

Als keine Post mehr zustellbar war, begann die Polizei mit Nachforschungen zum Wohnort. Erst dabei flog auf, dass es sich bei der 49-Jährigen um eine Lehrerin handelt. Die noch dazu in Manier von Staatsverweigerern dem Richter Josef Geisler eine Rechnung von 12,7 Millionen Euro stellte, weil er in ihren „Lebensbereich eingegriffen“ habe. Meldeadressen waren nicht mehr aufrecht, doch dann traf die Polizei die Tirolerin an ihrer Schule an (wo sie noch unterrichtete, später aber doch suspendiert wurde). Als Zustelladresse gab sie danach ein Postfach an, weitere Ladungen beantwortete sie aber mit bekannten staatsfeindlichen Worthülsen und Krankmeldungen.