Mehrfach-Einsatz von Salzburger Polizisten

Eine Schwerpunkt-Aktion führte die Salzburger Polizei in der Nacht auf Samstag durch. In Wals-Siezenheim (Flachgau) sowie im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofes wurden zahlreiche Lokale kontrolliert. Auch einige Fahrzeuglenker wurden geprüft. Die Polizei stellte insgesamt 27 Verstöße in den Bereichen Suchtmittel-, Fremdenpolizei- und Kraftfahrgesetz sowie Straßenverkehrsordnung fest.