Putin will Ukrainern Einbürgerung erleichtern

Seit der Unterzeichnung eines Dekrets durch Russlands Präsident Wladimir Putin, das eine erleichterte Passvergabe an Bürger in den ostukrainischen Rebellengebieten Lugansk und Donezk vorsieht, schrillen in Kiew die Alarmglocken. Man befürchtet eine „schleichende Annexion“ der Ostukraine über den Umweg von Einbürgerungen. Nun gab Putin bekannt, dass die erleichterte Einbürgerungsmöglichkeit sogar auf die gesamte Ukraine ausgeweitet werden könnte.