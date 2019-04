Hockey-Herren müssen sich Kanada geschlagen geben

Die österreichischen Hockey-Herren haben ihr zweites Match im Olympia-Vorqualifikationsturnier in Kuala Lumpur gegen Kanada mit 1:2 (0:0) verloren. Den Treffer für das ÖHV-Team, der letztlich nur noch Ergebniskosmetik bedeutete, erzielte in der 53. Minute Leon Thörnblom. Die erste Partie am Freitag gegen Weißrussland war 5:0 gewonnen worden.