Recyclingzentrum-Brand: Selbstentzündung möglich

Vermutlich Selbstentzündung dürfte laut ersten Ermittlungen Ursache für den Brand im Recyclingzentrum in Villach gewesen sein. Wie berichtet standen dort 150 Feuerwehrleute bis 20.30 Uhr im Einsatz. Am Samstag zeigte sich das Ausmaß des Schadens: Die Umladestation für Gewerbeabfälle ist schwer beschädigt. Ob die Dachkonstruktion aus Stahl und die Betonwände der Anlage Villach-St. Agathen das Feuer überstanden haben wird ein Statiker am Montag klären. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Betrieb geht jedoch auf jeden Fall am Montag normal weiter