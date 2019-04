Diebstahl im Dorotheum: Weiterer Mittäter gefasst

Nach dem Diebstahl eines Renoir-Gemäldes im November des Vorjahres im Wiener Dorotheum dürfte nun ein mutmaßlicher Mittäter den Ermittlern ins Netz gegangen sein. Der Verdächtige wurde, allerdings wegen eines anderen Vergehens, in der Ukraine festgenommen. Ein weiterer Beschuldigter sitzt bereits seit Dezember 2018 in Wien in Haft.