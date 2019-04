Bursch (17) tobt in Partyraum: Polizist verletzt

Auch nach Mitternacht war Lärm aus dem Partyraum in der Engerthstraße gedrungen und hatte die Anrainer kein Auge zutun lassen. Deshalb wurde die Polizei alarmiert. Vor Ort eingetroffen stellte sich heraus, dass mehrere Jugendliche miteinander in Streit geraten waren und randalierten, so Polizeisprecher Harald Sörös.