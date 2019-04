FIX! Hasenhüttls FC Southampton hält die Klasse

Ralph Hasenhüttl ist auch in der kommenden Saison Trainer in der englischen Premier League! Der Steirer fixierte den Klassenerhalt mit Southampton am Samstag mit einem 3:3-Heimremis gegen Bournemouth. Weil der Tabellen-18. Cardiff City zeitgleich bei Fixabsteiger Fulham 0:1 verlor, können die „Saints“ zwei Runden vor Schluss nicht mehr auf einen der drei Abstiegsränge zurückfallen.