donaufestival: Stille Ikonen und große Gesten

Start der Revolution

Doch sukzessive entglitt dieser so stark wirkende Bilderreigen und rückte die Improvisationskunst des Living Theatre in den Fokus: Es wurde gesprungen und gerobbt, sich im Kreis gedreht, aggressiv anmutende Scharmützel gebildet, um einander dann im nächsten Moment in Harmonie und Eintracht in den Armen zu liegen. Und dann waren wir an der Reihe: Wir, das ach so desinteressierte Publikum, das doch endlich die Revolution starten solle! Befreit das Theater, befreit euch von Zwängen! „Die Revolution will nicht Macht, sondern Bedeutung“, wurde dem Auditorium entgegengebrüllt, bevor selbiges als Spielwiese für die Darsteller diente - Umarmungen und Entkleidung inklusive.