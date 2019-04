Kasperl-Papa Manfred Müller unerwartet gestorben!

26 Angebote für den Kauf - und dann rief Heller an

Müller, der 51 Kasperlstücke geschrieben und das Urania-Puppentheater mehr oder weniger in Personalunion betrieben hatte, war sich sicher, in André Heller den Richtigen gefunden zu haben, um den Betrieb würdig weiterzuführen. Sonst wäre die Puppenbühne in der Urania jetzt möglicherweise Geschichte. Er habe im Vorjahr 26 Angebote gehabt, die ihm aber alle nicht wirklich zugesagt hatten, so Müller. Bis auf einen sei keiner der Interessenten aus der Kunstbranche gewesen, alles „Riesenfirmen, Konzerne“. Er sei schon verzweifelt gewesen, doch dann habe das Telefon geläutet - Heller habe ihn sprechen wollen.