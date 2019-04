Diese Stars schafften es von Bühne ins höchste Amt

Dafür ist er schon vor seiner Kür ins höchste Amt im Staate vor der Kamera in die Rolle seines Lebens - in die des ukrainischen Präsidenten - geschlüpft! Tatsächlich mimte er in der TV-Serie „Diener des Volkes“ einen Politiker, wie ihn sich das Volk so richtig vorstellt und wünscht: einen Geschichtslehrer und Mann mit Mut, der den Korrupten im Land mächtig die Leviten liest. Nun hofft seine Wählerschaft, sprich drei von vier Ukrainern, dass Wolodymyr diese Rolle auch in der Realität als hemdsärmeliger Retter des Landes umsetzen kann. Denn nur dann, wenn dieser Traum zur Realität wird, hat sich sein Politeinsatz gelohnt. Als Vollblut-Kabarettist und Kenner der Politszene dürften ihm Schauspieltalent und publikumswirksames Auftreten helfen.