Beach-Duos bei Turnier in Xiamen ausgeschieden

Die österreichischen Beach-Volleyball-Teams Lena Plesiutschnig/Katharina Schützenhöfer und Clemens Doppler/Alexander Horst sind am Samstag beim Beach-Volleyball-Turnier in Xiamen (China) jeweils im Achtelfinale gescheitert. Das bedeutete in beiden Fällen den neunten Platz, 400 Punkte sowie 4.000 Dollar Preisgeld (3.600 Euro).