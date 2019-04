Auslandspresse: „Keine Sternstunde“ von Armin Wolf

„Allzu leichtfertig werden Nazi-Vergleiche gezogen“

Für „NZZ“-Journalist Rainer Stadler hat sich Wolf mit der Causa keinen Gefallen getan - der FPÖ wiederum aber wohl unfreiwillig schon einen. Der Fall sei „ein weiteres Beispiel dafür, wie in der politischen und medialen Auseinandersetzung allzu leichtfertig Nazi-Vergleiche gezogen werden. Solche Fahrlässigkeit mündet letztlich in eine Banalisierung des Massenmords an den Juden durch die Nationalsozialisten“, so Stadler in seiner „In Medias Ras“-Kolumne.