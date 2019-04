Karl von Habsburg auf Mission im Libanon

„Kulturgüter sind ein Teil der Identität der Menschen“

Offizielles Ziel der Mission: Schutz von Kulturgütern vor den Auswirkungen von Kriegen oder bewaffneten Konflikten. Konkret geht es beim Pilotprojekt darum, das UNESCO-Weltkulturerbe im historischen Teil von Tyros, nur eine halbe Autostunde vom rot-weiß-roten Camp entfernt, zu bewahren. „Kulturgüter sind ein Teil der Identität der Menschen, die an einem bestimmten Ort leben. Zerstört man ihre Kultur, so zerstört man damit auch ihre Identität. Viele Menschen werden entwurzelt, haben oft keine Perspektiven mehr und flüchten in der Folge aus ihrer Heimat“, so bringt das Oberhaupt der einstigen Dynastie seinen Einsatz als „Kulturretter“ klar auf den Punkt.