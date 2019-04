Marko: „Der Fahrplan für Max Richtung Titel passt“

Was ist für Red Bull in Aserbaidschan möglich?

Das Wichtigste ist, den Spagat in der Abstimmung zu finden. Auf der einen Seite gibt’s diese immens lange Gerade, wo du aerodynamisch ein tolles Auto brauchst, auf der anderen sind diese engen Kurven, in denen Abtrieb gefragt ist. Wenn wir den richtigen Kompromiss finden, muss die zweite Startreihe drinnen sein.