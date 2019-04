Salzburg: Ein Stern für die Ewigkeit im Klub-Logo!

FC Red Bull Salzburg lehnte den „Stern für die Ewigkeit“ damals jedoch trotz wahrnehmbarer Fan-Proteste ab. Am Sonntag in Wolfsberg könnte nun die zehnte „reine“ Bullen-Krone erobert werden. Donnerstagabend trafen sich Klubverantwortliche mit Anhängern zum Meinungsaustausch in dieser Causa. Nachdem auch Schlüsselsponsoren - ein nicht unbedeutender Unterstützer war 2016 gegen den Stern - und Partner an Bord geholt wurden, wird das für Fans heilige Zeichen bereits auf den Meister-T-Shirts von Kapitän Ulmer und Co. zu finden sein. „Wir wollen unseren Stolz natürlich präsentieren“, erklärte Bullen-Geschäftsführer Stephan Reiter der „Krone“ gestern.