Das hält Sarkissova von Petzners Weiterkommen

Virgina Ernst war am Boden zerstört, denn „Dancing Stars“ gehöre zur besten Zeit ihres Lebens. Doch das Publikum hat gegen die energiegeladene Sängerin und für Kommunikationsberater Stefan Petzner entschieden. Der schaffte es zwar, die Jury aus den Sesseln zu fegen - aber eher aus Langeweile als aus Begeisterung. Ob Petzner mit seinem neuen Image zufrieden ist, wie sich Lizz Görgl im Showbiz fühlt, was Virginia Ernst von der Show mitnimmt und was vor allem Karina Sarkissova zum Weiterkommen Petzners sagt - Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg berichtet vom „Ballroom“ am Küniglberg.