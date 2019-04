Liverpools Ex-Salzburger schießen Huddersfield ab

Naby Keita brachte die Gastgeber bereits nach 15 Sekunden in Führung und erzielte damit das schnellste Liverpool-Tor in der Premier-League-Geschichte. Mit Sadio Mane (23., 66.) trug sich noch ein weiterer Ex-Salzburger gegen das abgeschlagene Schlusslicht in die Schützenliste ein. Die beiden weiteren Treffer besorgte Mohamed Salah (45., 83.).