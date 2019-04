4:1 in Altach! Wacker Innsbruck lebt ja doch noch

Für Altach war es die erste Niederlage in der Qualifikationsgruppe und die erste unter Trainer Alex Pastoor, mit dem es davor in fünf Spielen drei Siege und zwei Remis gegeben hatte. Altach legte zunächst auch ordentlich los. Benedikt Zech (3.) und Christoph Gebauer (4.) scheiterten jeweils in aussichtsreicher Position, in Führung gingen aber die Tiroler. Nach Horvath-Lochpass setzte sich Dedic im Zweikampf gegen Jan Zwischenbrugger durch und schob den Ball ins Tor (23.). Danach übernahm aber Altach mehr und mehr das Kommando und kam per Elfmeter zum Ausgleich. Nach einem Foul von Lukas Hupfauf an Mergim Berisha im Strafraum verwertete der Gefoulte den Strafstoß souverän (34.).