Viertelfinal-Auftaktsiege für Westwien und Fivers

Westwien und Titelverteidiger Fivers WAT Margareten haben am Freitagabend souveräne Viertelfinal-Auftaktsiege in der heimischen Handball-Liga der Männer gefeiert. Westwien setzte sich im Heimspiel gegen Bregenz 28:22 durch, der Vorjahresmeister gewann anschließend 34:25 in Graz und stellte damit in der „best of three“-Serie ebenfalls auf 1:0.