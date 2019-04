US Navy will Ufo-Sichtungen künftig ernst nehmen

„Aus Sicherheits- und geheimdienstlichen Gründen nimmt die U.S. Navy (aber auch die U.S. Air Force) diese Berichte sehr ernst und untersucht jeden einzelnen“, zitiert das Magazin wörtlich aus dem Bericht. Laut einem ehemaligen hochrangigen Vertreter des Pentagon sollen immer wieder „kleine, kugelförmige Objekte in Formation“ und „weiße, Tic-Tac-förmige Fluggeräte“ gesichtet worden sein. Die Piloten würden das jedoch häufig nicht melden, weil sie um ihre Karriere fürchteten, heißt es.