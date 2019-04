Sri Lanka: Hunderte Europäer reisen vorzeitig ab

Islamisten-Anführer beging einen der Anschläge selbst

Wegen der Freitagsgebete in den Moscheen blieben die Sicherheitsmaßnahmen landesweit hoch. Die Regierung macht die Islamistengruppe National Thowheeth Jama‘ath (NTJ) für die Attacken verantwortlich. Einen der Selbstmordanschläge beging demnach der NTJ-Anführer Zahran Hashim. Der Islamistenchef habe sich in dem Hotel Shangri-La in der Hauptstadt Colombo in die Luft gesprengt, sagte Präsident Maithripala Sirisena. Hashim stand im Mittelpunkt eines IS-Bekennervideos, in dem er sieben weitere Islamisten bei einem Treueschwur auf IS-Führer Abu Bakr al-Bagdadi anleitet.