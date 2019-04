2 Burschen mit Messer schwerst verletzt: Urteil!

„Habe mich so dafür geschämt, was ich getan habe“

Psychiaterin Adelheid Kastner attestierte dem 19-Jährigen in einem Gutachten eine „narzisstische Persönlichkeitsstörung“. Sie kam zu dem Schluss, dass er zum Tatzeitpunkt dennoch zurechnungsfähig war. Der Angeklagte bat in seinem Schlusswort vor Gericht die Opfer und deren Familien um Entschuldigung. „Ich wollte mich am Mittwoch (am ersten Prozesstag, Anm.) schon entschuldigen. Ich habe mich dann aber so dafür geschämt, was ich getan habe, dass ich mich nicht entschuldigen konnte“, meinte der 19-Jährige.