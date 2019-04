15 Monate Haft für einen Fahrrad-Dieb

Wer Fahrräder stiehlt, kann im Gefängnis landen: Diese Botschaft sendete ein Salzburger Richter mit einem nicht rechtskräftigen Urteil an alle potenziellen Drahtesel-Diebe aus. 15 Monate Haft kassierte demnach ein Ungar (23). 21 Räder soll der Vorbestrafte binnen dreier Monaten in Salzburg gestohlen haben. Sein Anwalt meldete sofort Berufung an.