Arbeiter (49) von Eisenteil am Fuß getroffen

Zwei ungarische Staatsbürger im Alter von 40 und 49 Jahren waren am Freitag in einer Firma in Kundl damit beschäftigt, eine Stahlkonstruktion für eine neue Halle aufzubauen. Dazu standen die beiden Arbeiter jeweils auf einer Arbeitsbühne in einer Höhe von 11 bzw. 14 Metern, um einen von einem Kran gehaltenen Stahlarbeitswinkel zu montieren. Plötzlich rutschte der etwa 6 Meter lange Arbeitswinkel aus der zur Befestigung am Kran angebrachten Nylonschlinge und traf den 49-jährigen Mann am Fuß. Dabei erlitt der Arbeiter eine schwere Fußverletzung. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Im Einsatz standen Notarzt, Rettung sowie die Feuerwehren Kundl und Kundl-Sandoz.