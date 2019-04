Seniorenbund-Obmann übergab sein Lebenswerk

Landeshauptmann würdigt Lebenswerk Kritzingers

Tirols VP-Landesparteiobmann LH Günther Platter ließ in seiner Rede dann auch keine Zweifel offen: „Die Erfolgsgeschichte des Tiroler Seniorenbundes ist untrennbar mit dem jahrzehntelangen, beherzten Einsatz von Helmut Kritzinger verbunden. Helmut, deine Verdienste um die Tiroler Senioren sind unermesslich. Du hast mit dem Seniorenbund eine lebendige Gemeinschaft aufgebaut, die aktiv ist, die Halt gibt und vielen Menschen Heimat bietet. Was ich dir hoch anrechne und was dich auszeichnet, ist, dass du in deinem kraftvollen Einsatz für die Anliegen der älteren Menschen auch nie den Blick dafür verloren hast, was für die gesamte Gesellschaft wichtig ist - du hast nie Alte gegen Junge ausgespielt. Lieber Helmut, Danke für dein beeindruckendes Lebenswerk im Dienste unserer Gemeinschaft!“