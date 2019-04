Ferrari-Dominanz! Leclerc mit Freitags-Bestzeit

Mercedes bisher überlegen, aber in Baku ist derzeit Ferrari-Dominanz

In den bisherigen drei Rennen war Mercedes aber mit Doppelsiegen die klare Nummer eins. „Es ist noch ein langer Weg zu gehen. Wir müssen weiter hart arbeiten“, sagte Hamilton trotz des großen WM-Vorsprungs. Der Brite liegt in der WM sechs Punkte vor seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas, der am Freitag in Baku auf Rang fünf landete. Ferrari-Star Vettel (unten im BIld) hat als WM-Vierter bereits 31 Zähler Rückstand auf Hamilton.