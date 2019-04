FPÖ: EU-Wahlkampfstart mit „Rot-weiß-rot-Westen“

In der Wiener Lugner City hat die FPÖ am Freitagnachmittag ihren offiziellen EU-Wahlkampf eingeläutet. Eingekleidet wurden die Fans dabei in rot-weiß-rote Warnwesten. Nicht Spitzenkandidat Harald Vilimsky gebührte allerdings die längste Rede, sondern Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Nicht nur die Mitbewerber wurden von beiden in die Mangel genommen, sondern erneut auch der ORF.