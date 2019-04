„Ich habe mir gleich gedacht, das war ein Wolf“

Almauftrieb unsicher

„Ich will keine Entschädigung, ich will eine tragbare Lösung für die Zukunft“, betont Landwirtin Andrea Pirker. Am besten noch vor Beginn der heurigen Weidesaison: „Am 15. Juni steht der Almauftrieb meiner Kühe an. Lasse ich sie im Stall, würde das einen großen wirtschaftlichen Schaden für mich bedeuten“, erklärt die Obersteirerin. „Bringe ich die Tiere auf die Alm, habe ich jedoch auch kein gutes Gefühl - ich kann ja keine Festung für sie bauen.“