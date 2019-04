„Sexualisierte Gewalt geht uns alle etwas an“

An welche Stellen kann man sich für Hilfe wenden?

Wenn es darum geht, sich selbst oder auch andere vor wiederkehrenden Taten in den eigenen vier Wänden zu schützen, sollte man sich immer an das Gewaltschutzzentrum wenden. Man muss nicht gleich zur Polizei. Unser Verein berät auch bei Fällen, die vielleicht schon eine Zeit lang her sind. Es geht ums Weiterleben, eine eventuelle Psychotherapie und ob man anzeigen sollte oder nicht.