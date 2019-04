Pensionistin (75) starb an Überdosis Rheuma-Mittel

Nach einem Schlaganfall musste Maria P. in einem Pflegeheim in der Südoststeiermark untergebracht werden. Dort ging es ihr von Tag zu Tag schlechter - bis sie im LKH Fürstenfeld verstarb, laut Gerichtsgutachten an einer Überdosis Rheuma-Mittel! Zwei Frauen müssen sich nun wegen fahrlässiger Tötung verantworten.