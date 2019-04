1000 Unterschriften für EU-Petition zu Erdkabel

Mehr als 950 EU-Bürger haben bereits die europaweite Online-Petition „YES to Underground Cables – NO to Polluting High Voltage Powerlines“ (JA zu Erdkabel – NEIN zu umweltfeindlichen Hochspannungsleitungen) unterschrieben – darunter Johannes Voggenhuber, Spitzenkandidat der Liste JETZT, und Karin Feldinger – die Elsbethenerin ist Nummer zwei der Neos bei der EU-Wahl.