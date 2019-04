Tausende Anzeigen: Viele Lkw als rollende Gefahr

Oftmals wäre es wohl besser, wüsste man nicht genau, was alles auf den heimischen Straßen unterwegs ist. Ein Beispiel gefällig? Ende des Vorjahres wurde in Innsbruck ein Schwertransporter mit 14 teils gravierenden Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Elf waren es beim Zugfahrzeug, drei am Anhänger. Im Fall des Hängers herrschte sogar Gefahr in Verzug, weil die Bremsen Schrott waren. Doch damit nicht genug: Der 56-jährige Lenker trickste zudem mit den Lenk- und Ruhezeiten - im Führerhaus entdeckten die Fahnder zwei fremde Fahrerkarten, die offenbar fleißig eingesetzt wurden.