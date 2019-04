ÖVP NÖ eröffnete EU-Wahlkampf in St. Pölten

Am 26. Mai findet die Europa-Wahl statt. Die Europäische Union ist für Niederösterreich besonders wichtig, schließlich bekommt das Bundesland den Löwenanteil der für Österreich bestimmten Mittel der EU-Agrar-und Strukturfonds. Spitzenkandidat der niederösterreichischen Volkspartei bei der EU-Wahl ist Lukas Mandl, der am Freitag mit ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner in St. Pölten den Wahlkampf eröffnet hat.