Aus für Plastikmüll auf steirischen Bauernmärkten

74 Prozent der Bevölkerung wollen weniger Plastik, dafür aber nachhaltige Verpackungen - und die Landwirtschaft setzt dazu, mit dem Startschuss am Freitag auf dem Kaiser-Josef-Markt in Graz, ein kräftiges Zeichen. 180 extra geschulte Direktvermarkter sind vom Start weg dabei, schon in einem Jahr sollen alle 150 Bauernmärkte sowie alle Hof- und Genussläden ohne Plastikverpackung auskommen. Es geht, das zeigen engagierte Bestücker schon vor!