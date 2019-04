Rüge für SPÖ-Landesrätin vom SPÖ-Sozialsprecher

Ein offener Brief der Wohnungslosenhelfer in verschiedenen Sozialinitiativen wegen Budgetkürzungen hat ein heftiges Nachspiel in der SPÖ, wo Abgeordneter Peter Binder die Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer rügt: „Als Sozialsprecher der SPÖ übe ich grundsätzlich heftige Kritik an diesem schwarzblauen Budgetkurs. Und ich ersuche die Frau Landesrätin dringend, diesen in keinster Weise schönzureden!“