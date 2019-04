Neuer Streit um altes Problem

Wer schon einmal von der A 3 kommend nach Ungarn gefahren ist, kennt die Situation: Nur wenige Kilometer vor dem Grenzübergang endet die Autobahn und mündet in die B 16, die vorbeiführt an Wulkaprodersdorf, Siegendorf, Zagersdorf und Klingenbach. Die Debatte um ein Schließen der Lücke gewann zuletzt wieder an Fahrt. Im Mittelburgenland traten LBL-Chef Manfred Kölly sowie der VP-Landtagsabgeordnete Patrik Fazekas dafür ein. Auch Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig (FP) machte Druck. Argumentiert wird mit Vorteilen für Wirtschaft und Pendler. Über die betroffenen Orte „drüberfahren“ will natürlich keiner. Darauf hat sich auch die SP, allen voran Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, festgelegt. „Gegen den Willen der Gemeinden wird es keine Verlängerung geben“, verspricht denn auch Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SP).