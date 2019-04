11 Feuerwehren bei Großbrand in Villach im Einsatz

Stundenlang mussten 150 Kärntner Feuerwehrleute in Villach am Freitag gegen die Flammen kämpfen: Gegen 15 Uhr war auf einem Mülllagerplatz einer Entsorgungsfirma im Stadtteil St. Agathen ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar, die Flammen konnten aber am späten Nachmittag unter Kontrolle gebracht werden.