Ärzte warnen vor hoher Masern-Infektion im Urlaub

Bereits zum 24. Mal laden nationale und internationale Experten aus Deutschland, Schweiz und Indien in Linz zur reisemedizinischen Tagung. Das Hauptaugenmerk liegt auf den reisebedingten Krankheiten, seien sie „nur“ trivial (Reisedurchfall), schwer, wie zum Beispiel Malaria, oder gar ansteckend und somit isolierungspflichtig. „Masern sind wichtiger Bestandteil der reisemedizinischen Beratung, weil die Krankheit in verschiedensten Reiseländern immer wieder gehäuft auftritt, auch in Europa“, erklärt Landessanitätsdirektor Georg Palmisano.