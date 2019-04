„E-Carsharing is Caring“: Teilen ist voll im Trend

„LastenFerdl“ in Freistadt

In dieser Region gilt man ohnehin als Pioniere in Sachen umweltfreundliche Fahrzeuge. Im Mühlviertel startete 2017 der regionale E-Carsharing-Verband „MühlFerdl“. Mittlerweile sind in den vier Mühlviertler Bezirken 19 Orte mit elektrischen Fahrzeugen ausgestattet. „Besonders gern werden die Autos genutzt, um nach Linz zu fahren. Aber auch längere Strecken sind möglich, ich war vor kurzem erst in Graz“, erzählt Johannes Großruck, Geschäftsführer der Energiegenossenschaft Donau-Böhmerwald. Seit kurzem steht auch ein größeres Fahrzeug, der „LastenFerdl“ in der Region Freistadt zum Ausborgen bereit.