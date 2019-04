„Pioneers 19“: Hightech-Fest lockt in die Hofburg!

Technik-Risiken und Weltraumforschung

In die Zukunft entführt der Vortrag von Aza Raskin und Jaan Tallinn, die sich am Center for Humane Technology und am Center for the Study of Existential Risk der Technikfolgenabschätzung widmen. Bei Jane Poynter, der Mitgründerin von World View, wird es wiederum einen Blick in den Kosmos geben. Sie erklärt am „Pioneers“-Festival Entrepreneurship im Weltraum. Und Peter Worden von Breakthrough Initiatives erzählt über die Suche nach Leben im All.