Mit der „Krone“ zum Erzbergrodeo!

Ein Vierteljahrhundert Rodeo gehört zelebriert. Anlass dafür geben diese imposanten Zahlen:

- 850.000 Fans besuchten in 25 Jahren das Rodeo

- 34.000 Athleten aus 46 Nationen und allen Kontinenten nahmen am Erzbergrodeo teil

- 7000 Personen bevölkern während des Events die „Kleinstadt am Eisenberg“