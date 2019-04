Das Glück kommt auf samtigen Pfoten

Bis „Sally“ kam. Sie wurde ausgesetzt gefunden und von einem Freund der Tierpsychologin übergeben. Die „Kätzin“ brachte vom ersten Moment an Ruhe in die Gemeinschaft. Sie umschmeichelte den Hund, verstand sich mit ihren Artgenossen und lehrte die Zweibeiner, sich in Geduld zu üben. „Lassen wir uns von unserer Katze inspirieren, die eine oder andere Einstellung zum Leben zu überdenken und uns von den Miezen in die Welt der Unbeschwertheit des gegenwärtigen Augenblicks entführen“, so Elke Söllner. Ein guter Rat in jeder Lebenslage.