Keine Ausreden!

Glück im Unglück hatte Kaninchen „Niki“: Eine Passantin entdeckte ihn in einem Käfig, der einfach neben Mistkübeln abgestellt war. Der Arme musste auf einer mehr als 15 Zentimeter hohen Schicht aus Kot und Einstreu sitzen und konnte aufgrund seiner überlangen Zähne kaum noch Nahrung aufnehmen. Besonders tragisch auch der Fall eines Katers aus Oberösterreich: Das Tier drehte sich andauernd im Kreis. In der Tierklinik offenbarte sich das ganze Ausmaß der Tortur - eine unbehandelte, stark fortgeschrittene Augenentzündung - ein Augapfel war bereits so stark aus der Augenhöhle hervorgetreten, dass er herauszufallen drohte. Können Sie sich vorstellen, welche Schmerzen die Fellnase gehabt haben muss? Doch damit nicht genug: Die Halterin ist bekannt! Sie ließ ihren Kater trotz seiner schweren Krankheit nicht behandeln. Wie herzlos! Wie grausam! Ich wünsche mir eine harte Strafe für diese Tierquälerei!