„Halte es nicht mehr aus und habe alle erschossen“

Vater (92) genehmigte Brief nicht

Der 92-Jährige verfügte der Anklage zufolge mit den Worten „Alles falsch! Bitte nicht absenden“, dass der Brief „nicht genehmigt sei“. Am Nachmittag des 13. Dezember 2018 entwickelte sich in Bezug auf dieses Schreiben der Streit im Kaminzimmer im ersten Stock des Anwesens - bei Kaffee und Kuchen, wie es in der Anklageschrift heißt.