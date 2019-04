Waffen und Drogen in Fußballfan-Lokal entdeckt

Beamte der Polizeiinspektion Linzer Straße bemerkten starken Cannabisgeruch, der aus dem Keller des Mehrparteienhauses in der Cumberlandstraße kam, und holten sich aufgrund des Verdachts auf Drogen von der Staatsanwaltschaft eine Anordnung zur Hausdurchsuchung. Die Polizisten fanden daraufhin eine größere Menge Marihuana, das in Papiersäcken und vakuumiert in Blechdosen verpackt war.