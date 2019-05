Treibt „Free Bleeding“ die Natürlichkeit zu weit?

„Bei mittelstarken Blutungen gehe ich am ersten Tag etwa jede Stunde auf die Toilette. am zweiten Tag wird es weniger, am dritten Tag reich es, wenn ich alle vier bis fünf Stunden auf die Toilette gehe“, erklärt Zietmann und weiter: „Seit ich Free Bleeding praktiziere, ist meine Regelblutung viel scwächer. Früher dauerte meine Menstruation fünf bis sechs Tage, heute sind es nur noch drei.“ Trotzdem komme sie manchmal nicht ganz ohne Hilfsmittel aus: „Wenn meine Regel sehr stark ist oder ich nicht andauernd eine Toilette in der Nähe habe, greife ich auf Stoffbinden oder Menstruationstassen zurück.“