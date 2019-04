Huawei und das süß-saure Verhältnis zum Westen

Wie europäische Autos in China

Dass andere Länder beschlossen hätten, nicht mit Huawei zusammenzuarbeiten, sei dem Huawei-CEO zufolge zu akzeptieren. Weniger Verständnis zeigt er für die Haltung der USA: „Kürzlich sagte Präsident Trump, dass US-Unternehmen die Führung in 5G übernehmen müssen. Warum können nicht chinesische Unternehmen die Führung übernehmen?“, fragt er und führt als Analogie die Vorliebe vieler Chinesen für europäische Autos an: „Meine Familie hat vier Autos und alle stammen von europäischen Herstellern. Auch viele meiner Kollegen fahren europäische Autos.“ Umgekehrt sehe er nicht viele chinesische Autos in Europa. „Das mag darauf hindeuten, dass chinesische Autos nicht gut genug sind“, räumt er ein. Huawei stelle jedoch ausgezeichnete Telekommunikationsausrüstung her. „Wir hoffen, dass sie sich auf dem europäischen Markt gut verkauft - so wie europäische Autos in China.“