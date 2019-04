Online-Betrügerbande erbeutete 1,5 Millionen €

Bei einer Razzia hat die Polizei in Deutschland und in Salzburg drei mutmaßliche Online-Betrüger festgenommen. Diese gehörten zu einer Bande, die sich Zugang zu Bankkonten verschafft und dabei 1,5 Millionen Euro erbeutet haben soll, wie Staatsanwaltschaft und die deutschen Städte Verden und Hannover mitteilten. Zwei Männer wurden in Deutschland gefasst, einer in Salzburg.