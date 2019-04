Verstappen: Nach Team-Crash soll nun Triumph her!

Das Team will an die goldenen Jahre von 2010 bis 2013 anknüpfen, als Sebastian Vettel viermal Weltmeister wurde. Doch mit dem Start der Hybrid-Ära 2014 häuften sich die Probleme und ergaben sich Querelen mit Ex-Motorenpartner Renault. Vom Wechsel zum japanischen Hersteller Honda in diesem Jahr verspricht sich nicht nur Verstappen in seiner fünften Saison in der Königsklasse viel.